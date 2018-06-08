Житель Коми убил брата за просьбу бросить пить

В городе Инте в Республике Коми суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, обвиненного в убийстве 29-летнего брата, передает FlashNord. Конфликт между родственниками возник, когда младший из братьев призвал старшего вести трезвый образ жизни и помогать престарелой матери, в одной квартире с которой он живет.

Адресат нравоучений, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, по меньшей мере 13 раз ударил брата резиновой дубинкой по голове, после чего отправился спать. От полученных травм потерпевший скончался на месте. У него осталась беременная жена. Узнав о произошедшем, скончалась мать мужчин. Злоумышленника приговорили к десяти годам колонии строгого режима.