Под Москвой в движении электричек произошел сбой

На Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенными интервалами, передает сетевое издание m24.ru. Вандалы повредили кабель, питающий устройство регулировки движения на перегоне Мытищи – Подлипки-Дачные.
На место прибыли ремонтники. Функционирование регулирующей системы на пути, по которому электрички идут в Москву, восстановлено. На втором пути работы продолжаются.
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