В Уфе схватили ностальгировавшего грабителя на велосипеде

В полицию Уфы с заявлением об ограблении обратились родители 17-летнего юноши. Они рассказали, что подросток катался на велосипеде во дворе дома на Кремлевской улице, когда к нему подошел нетрезвый мужчина, сбросил с транспортного средства и уехал сам, передает ToDay News Ufa.

Правоохранители обнаружили подозреваемого катающимся на велосипеде в соседнем дворе. Он пояснил, что просто одолжил транспортное средство, чтобы вспомнить детство. Выяснилось, что 26-летний злоумышленник уже имел судимость за грабеж.