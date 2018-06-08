Под Красноярском пожарные вытащили 19 человек из огня

Во время пожара в двухэтажном восьмиквартирном доме в городе Лесосибирске Красноярского края сотрудники МЧС спасли из огня 19 человек, среди которых пятеро – дети, передает RT. Возгорание, площадь которого достигала 480 квадратных метров, ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной начала пожара стало короткое замыкание.