На Урале при пожаре погибла семья с тремя детьми

В ночь на 8 июня в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в частном доме на Центральной улице в садовом товариществе "Золотой ключик" на территории Нижнего Тагила в Свердловской области. Прибывшие на место пожарные при тушении обнаружили тела пяти человек – мужчины, женщины и трех девочек двух, четырех и десяти лет, передает Ura.ru.

Две из них были родными дочерьми погибшим, одна – племянницей. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неисправности печного оборудования.