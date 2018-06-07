На Урале в городском болоте утонул студент

В болоте на территории коллективного сада "Строитель" в черте закрытого города атомщиков Новоуральска в Свердловской области обнаружено тело 18-летнего студента Уральского политехнического колледжа, сообщает Ura.ru. Насильственных следов на трупе не найдено.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть молодого человека наступила от утопления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.