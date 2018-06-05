Омичка получила 150 тысяч за сломанную на парковке ногу

Жительница Омска год назад поскользнулась на не очищенной от наледи поверхности парковки, прилегающей к ТЦ, и упала. Поднятся самостоятельно женщина уже не смогла. Прибывшие на место инцидента медики диагностировали перелом лодыжки, передает gorod55.ru.
Женщина вынуждена была пройти лечение в течение 81 дня. После чего пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать в ее пользу утраченный заработок, расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда. Суд выяснил, у торгового центра некачественно осуществлялась уборка снежно-ледяных образований. Ответственность за ЧП была возложена на ответчика. Суд обязал организацию выплатить омичке 152 тысячи рублей.
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