Жительница Подмосковья заявила в полицию на школьника-насильника

Жительница села Петровское Щелковского района Московской области обратилась в полицию с заявлением на 13-летнего школьника, передает телеканал "360". По словам женщины, семиклассник четыре раза совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее десятилетнего сына. По факту произошедшего ведется проверка.
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