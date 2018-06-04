Хладнокровного насильника выдала грязь под ногтями

В Волгоградской области завершилось расследование громкого убийства. Преступник побил и изнасиловал 38-летнюю местную жительницу, а после задушил пострадавшую.
Полицейские быстро задержали хладнокровного злоумышленника. Он отказывается признавать свою вину. Среди грязи под ногтями у обвиняемого обнаружили частицы кожи погибшей. Дело направлено в суд, сообщает Novostivolgograda.
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