Хладнокровного насильника выдала грязь под ногтями

В Волгоградской области завершилось расследование громкого убийства. Преступник побил и изнасиловал 38-летнюю местную жительницу, а после задушил пострадавшую.

Полицейские быстро задержали хладнокровного злоумышленника. Он отказывается признавать свою вину. Среди грязи под ногтями у обвиняемого обнаружили частицы кожи погибшей. Дело направлено в суд, сообщает Novostivolgograda.