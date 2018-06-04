В Ижевске осудили телефонного террориста

В Удмуртии осудили жителя Челябинской области. Мужчина оставил ложное сообщение о бомбе в одном из жилых домов Ижевска.
Злоумышленник пытался скрыться от правосудия: он переехал в гостиницу, куда его заселили по поддельному паспорту. В итоге преступника схватили. Его приговорили к 2,5 года колонии строгого режима, передает Udm-info.
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