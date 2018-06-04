В Тюмени младенец вылил на себя вскипевший чайник

В Тюмени случилось жуткое происшествие. Младенец вылил на себя чайник с кипятком. В результате малыш обварился: он получил страшные ожоги.
Ребенка доставили в больницу, передает Nashgorod. Врачи диагностировали ожоги 5% кожного покрова. По факту случившегося проводится проверка.
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