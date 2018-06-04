В Омске кота взяли на работу на почте

В одном из отделений "Почты России" в Омске начал работать кот. Сотрудники приютили бездомное животное и подыскали ему занятие, передает Gorod55.

Питомец помогает розничному отделу: он привлекает внимание клиентов к подписочной продукции. Сотрудники "Почты России" пытаются найти коту новый дом. "Пока новый хозяин не нашелся, кот будет работать на почте, но мы очень надеемся, что Рыжий попадет в хорошие и любящие руки", – отметили в организации.