Раздробило кости: эскалатор в метро затянул школьника

Днем 4 июня на станции метро "Площадь 1905 года" в Екатеринбурге лента эскалатора затянула десятилетнего мальчика, передает Ura.ru. В результате кости правой ноги школьника, попавшей в механизм, были раздроблены. Ребенка доставили в больницу.

По факту произошедшего ведется проверка. В мэрии города подчеркнули, что досконально выясняют обстоятельства ЧП. Директор Екатеринбургского метрополитена прервал совещание, чтобы прибыть на место происшествия и пообщаться с очевидцами.

"Все результаты будут опубликованы. Пока все занимаются только этим мальчиком", – рассказал помощник заместителя главы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Василий Амбалов.