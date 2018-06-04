В Омской области разбился парашютист

Неподалеку от аэродрома в селе Поповка Азовского района Омской области в результате жесткого приземления погиб парашютист, передает РИА ФАН. По предварительным данным, это 44-летний предприниматель.

При прыжке купол парашюта не раскрылся, а стропы запутались из-за резкого порыва ветра. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают пилота самолета, с которого совершали прыжки парашютисты, и других очевидцев.