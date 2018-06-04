Задержание группы террористов в Красноярске сняли на видео

Сотрудники ФСБ обезвредили в Красноярске экстремистскую ячейку из 11 человек. Участники группировки вербовали боевиков и переправляли их в Афганистан и Сирию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством, является террористической". Задержание злоумышленников сняли на видео. Запись опубликовал Пятый канал.
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