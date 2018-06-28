Житель Башкирии забил до смерти любовника своей бывшей жены

В Башкирии 32-летний житель города Сибай пришел в гости к бывшей жене и, увидев, что женщина с любовником закатила вечеринку, пришел в ярость. В порыве гнева мужчина схватил отрезок железной трубы и избил нового ухажера своей бывшей супруги, передает ToDay News Ufa.
После этого ревнивец сбежал. Пострадавшего на скорой увезли в больницу, однако медики не смогли спасти мужчину, он скончался.
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