Пожилые супруги сгорели заживо в частном доме

В одной из деревень Удмуртии в ночь на 28 июня сгорел частный дом. После ликвидации пожара в строении обнаружены тела пожилых супругов, передает udm-info.ru
По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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