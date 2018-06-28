Тигры лишились свободы за нападение на сборщика шишек

Двух тигров,
которых поймали в Хабаровском крае по подозрению в нападении на человека,
больше не будут выпускать в дикую природу, сообщает "Газета.ru". Животные
атаковали сборщика шишек – он погиб.
После этого Росприроднадзор решил поймать хищников, чтобы провести обследование. Тигры находятся в реабилитационном центре.
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