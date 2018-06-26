"Единая Россия" озеленила регионы

Участники партийного проекта "ЕР" провели акцию по озеленению дворов и общественных пространств. В ее рамках активисты высадили в 59 регионах страны десятки тысяч деревьев и кустарников. Всего прошло около двух тысяч мероприятий под общим названием "Наше дерево".

Как рассказал федеральный координатор партпроекта "Городская среда", зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, в акции были задействованы более 60 тысяч человек: партийцы, молодогвардейцев и местные жители. По его словам, благодаря совместным усилиям, было высажено более 66 тысяч саженцев.



"Самыми востребованными для посадки деревьями этого года стали хвойные (ели, сосны, туи), сирень, береза и рябина, – рассказал представитель "Единой России". – Самыми активными участниками акции стали Московская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ".

Как отметил Павел Качкаев, один из приоритетов при проведении – комплексный подход. Он подчеркнул, что во дворах должно проводиться озеленение. Причем, он призвал не ограничиваться тем, что предлагают муниципальные власти.

"Наши сограждане озеленяют свои дворы, как им нравится. Не секрет, что многие люди, у которых нет возможности побыть на природе, таким образом реализуют свое желание приобщиться к ней, преобразить ее, буквально сделать свой двор зеленее, красивее, – сказал Качкаев. – Эти начинания мы всячески поддерживаем и присоединяемся к таким акциям как "Наше дерево".

Впервые акция "Наше дерево" прошла в регионах осенью 2017 года. Тогда в ходе озеленения дворов и общественных мест было высажено более восьми тысяч деревьев.

Добавим, что задача партийного проекта "Городская среда" – благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Поводом для его проведения служат обращения и предложения местных жителей. Все работы проводятся под общественным контролем.

Участники проекта "ЕР" координирует работу между органами власти различных уровней, выходя на комплексные проекты благоустройства. Кроме того, партийные активисты вовлекают в эту работу местных жителей. Особое внимание в рамках партпроекта уделяется благоустройству городских парков. Их делают более комфортными и красивыми, предварительно проводя широкое обсуждение необходимых изменений с населением, представители которого могут высказать свои пожелания.