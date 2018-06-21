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Политика

Володин осадил раскритиковавшего "ЕР" депутата

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы вступился за представителей "Единой России", заседающих и заседавших ранее в нижней палате парламента. Комментируя критические слова депутата от ЛДПР Сергея Иванова в адрес единороссов, Вячеслав Володин призвал коллегу не переворачивать факты с ног на голову.

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Председатель нижней палаты парламента эмоционально отреагировал на выступление депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, в ходе которого тот раскритиковал работу депутатов от "Единой России". Как напомнил Вячеслав Володин, в 1990-е годы в Госдуме буквально жили олигархи, "скупавшие" парламентариев пачками.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Благодаря такому положению дел, отметил он, финансовые воротилы проводили свои решения. В то же время, по его словам, пенсионеры не получали пенсии. С приходом единороссов ситуация изменилась, подчеркнул Володин.

"Пока "медведь" (так называли партию "Единство", которая затем стала составляющей частью "ЕР". – Прим. ред.) в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, – сказал думский спикер. – А наши пенсионеры пенсии не получали по полгода".

Как подчеркнул Вячеслав Володин, дефолт 1998 года находится на совести именно тех людей, "кто в этой Думе и в этом зале находился". "Поэтому не надо брать и переворачивать с ног на голову", – сказал он, заметив, что история очень быстро забывается.

Ранее Сергей Иванов выступил в ходе обсуждения плана работы на июль. Именно в этом месяце планируется рассмотреть в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионной системе. Депутат заявил, что с 1999 года "из месяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы, и, как видите, жизнь улучшается".

По словам Иванова, в итоге "все приходит к обратному". Законодатель отметил, что Дмитрий Медведев, возглавляющий "ЕР", был недавно утвержден Госдумой премьер министром. "И он (Медведев) говорит: "У нас все хорошо, но бедность побороть не удалось, бедность нас опять победила", потом проходит небольшое время, и он говорит, что у нас, оказывается, денег нет на пенсии", – сказал депутат.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, ранее на заседании кабинета министров было объявлено о планах по повышению пенсионного возраста для россиян. Согласно планам правительства, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Согласно концепции законопроекта, изменения будут происходить постепенно, начиная с 2019 года.

Автор: Денис Попов21 июня 2018, 13:11

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