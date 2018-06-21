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Регионы

"ЕР" запускает конкурс социальных проектов

Фото: er.ru
В ближайшее время "Единая Россия" даст старт конкурсу социальных проектов первичных отделений партии. Лауреаты конкурса смогу рассчитывать на грантовую поддержку со стороны "ЕР". 
прочитано 341 раз

Выдвигаемые проекты-соискатели должны быть направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений партии в Северокавказском федеральном округе. По его словам, к проектам есть три основных требования.

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Инициатива, отметил Турчак, должна быть направлена на решение проблем локального уровня, то есть затрагивать несколько домов, определенное общественное пространстве, жилой квартал и так далее. Кроме того, она должна иметь поддержку среди местных жителей (например, получить одобрение на общественном обсуждении или быть скрепленной подписями). Также проект должен формировать устойчивые группы сторонников партии, то есть иметь электоральный эффект.

"Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую, – отметил секретарь генсовета "ЕР". – В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году". От Северного Кавказа в партии ожидают активного включения в работу, что принесет позитивный эффект, добавил он.

Андрей Турчак призвал уже сейчас начать изучать успешный опыт реализации партпроектов в регионах. Одна из их основных задач – привлечение новых лидеров и избирателей. "На Кавказе это особенно актуально, – заметил политик. – Молодые люди здесь амбициозны, они хотят быть востребованы, ищут возможности роста и приложения своих сил и способностей".


Андрей Турчак. Фото: er.ru

Напомним, в Ставрополе проходит форум первичных отделений "Единой России" в Северокавказском федеральном округе. Участие в нем принимает, в том числе, с участием секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. Итогом работы в рамках трех дискуссионных площадок и итогового пленарного заседания станут рекомендации, которые лягут в основу общей резолюции форума.

Автор: Дмитрий Куклин21 июня 2018, 15:43

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