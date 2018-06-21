Жительница Барнаула избила розой полицейского

В Барнауле местная жительница пойдет под суд из-за того, что розой отхлестала сотрудника Росгвардии, сообщает EG.ru. Инцидент произошел в феврале 2018 года в одном из городских парков, где женщина выпивала с друзьями.



Заметившие компанию представители правопорядка попросили прекратить пить и пройти с ними в отдел для составления протокола. Дама проигнорировала требование полицейских и попыталась уйти. Сотрудники Росгвардии остановили женщину, но та стала стегать одного из них розой по лицу и ранила шипом. Это расценили как применение насилия в отношении представителя власти и возбудили уголовное дело.