Жительница Барнаула избила розой полицейского

В Барнауле
местная жительница пойдет под суд из-за того, что розой отхлестала сотрудника Росгвардии,
сообщает EG.ru. Инцидент произошел в феврале 2018 года в одном из городских парков, где
женщина выпивала с друзьями.
Заметившие компанию представители правопорядка попросили прекратить пить и пройти с ними в отдел для составления протокола. Дама проигнорировала требование полицейских и попыталась уйти. Сотрудники Росгвардии остановили женщину, но та стала стегать одного из них розой по лицу и ранила шипом. Это расценили как применение насилия в отношении представителя власти и возбудили уголовное дело.
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