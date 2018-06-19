В Подмосковье обстреляли мужчину с собакой

В подмосковном Лыткарино произошло дерзкое нападение: местный житель Денис Куньков попал под обстрел, когда выгуливал собаку. Злоумышленник выпустил шесть пуль: четыре попали в мужчину, еще две – в его питомца.
"Какой-то мужчина в светлых джинсах, серой толстовке и с рюкзаком приблизился и выстрелил четыре раза. Два выстрела попали в голову, один – в живот и один – в спину. Застрелил собаку и скрылся", – сообщила подруга пострадавшего.
Судя по всему, стрелял профессионал – все пули угодили в цель. По факту происшествия проводится проверка.
Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. "Семья срочно ищет высококвалифицированного нейрохирурга. Счет жизни идет на минуты. Всем, кто может оказать необходимую медпомощь Денису, просим звонить по телефону: 8 (916) 079-73-21, Анастасия", – пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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