Омская мэрия не смогла выселить инвалида из квартиры

В Омске суд
встал на сторону женщины – инвалида I группы, которую хотела выселить из квартиры
мэрия города, сообщает gorod55.ru. Администрация в своем требовании ссылалась на
ранее выделенную социальную выплату на строительство или приобретение жилья.
Однако суд установил, что предоставленной суммы недостаточно для улучшения жилищных условий. Женщина пользуется коляской и нуждается в постоянном уходе, а также имеет право на дополнительную площадь. Вместе с тем на иждивении у инвалида два сына. Один из них в армии, а второй не достиг совершеннолетия, в связи с чем не может проживать отдельно.
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