Бдительный пес спас хозяев от трагедии

В Новоуральске йоркширский терьер спас целую семью. Собака предупредила хозяев об утечке газа, передает tagilcity.ru.
По предварительным данным, один жильцов дома устроил вечеринку, но вскоре подрался с гостями и выгнал их. После этого парень пошел в полицию – писать заявление о возможной краже. Перед уходом он перерезал газовый шланг и оставил у порога зажженную свечу.
Соседский пес в этот момент начал громко лаять и выть. Это разбудило жильцов дома, они почувствовали отчетливый запах газа и обнаружили источник утечки. Таким образом удалось избежать трагедии.
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