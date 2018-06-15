Молочная ферма сгорела в Омской области

В селе Крутая
горка Омской области сгорела молочная ферма, сообщает gorod55.ru. За полчаса
сотрудники МЧС остановили распространение огня. Пожару был присвоен повышенный номер
сложности.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте работали 26 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники.
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