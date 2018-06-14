В Башкирии умер игравший с газовым баллончиком школьник

В городе Мелуз в Башкирии двое подростков 13 и 14 лет играли с газовым баллончиком, передает портал mkset.ru. В результате одному из них стало плохо. Его товарищ вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка. Второго мальчика доставили в больницу. Его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.
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