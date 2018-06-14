В Волгограде выжил сбитый электричкой пешеход

На участке железной дороги между станциями Мамаев Курган и Площадь Возрождения в центральном районе Волгограда электричка сбила пешехода, переходившего пути в неположенном месте, передает портал novostivolgograda.ru. Сообщается, что машинист заметил человека и применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для того, чтобы избежать столкновения. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. В связи с произошедшим поезд задержался на 46 минут.