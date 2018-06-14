Россияне трое суток наблюдают за застрявшим на дереве котом

Жители Тюмени в течение трех дней не могут снять с дерева кота. Животное страдает от нехватки воды и сильно ослабло, однако помочь ему никто не спешит.
Как пишет портал NashGorod.ru, в городской службе нет необходимой техники, чтобы вызволить кота, а МЧС спасением животных не занимается. Обращаться в частную организацию горожане не спешат, ведь за это придется выложить тысячу рублей.
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