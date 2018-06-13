31-летний житель Ижевска домогался 9-летней падчерицы

В Ижевске 31-летний мужчина признан виновным в растлении девятилетней падчерицы. Суд установил, что отчим неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки, сообщает udm-info.ru.
Растлитель приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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