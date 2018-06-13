В Волгограде в час пик задымился автобус с пассажирами

Утром 13 июня в Волгограде едва не сгорел автобус. ЧП случилось на маршруте кинотеатр "Юбилейный" – ж/д вокзал. Салон заволокло дымом, но открытого горения удалось избежать, сообщает novostivolgograda.ru.
По предварительным данным, задымление возникло из-за неисправности системы отведения выхлопных газов. Водитель сразу остановил автобус и оперативно высадил пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
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