В Татарстане пятилетний ребенок играл в автомобиле и утонул

В Татарстане в санаторном поселке Щурячье легковой автомобиль заехал в воду вместе с ребенком в салоне. В результате ЧП малыш погиб, сообщает inkazan.ru.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб, разбив стекло, извлекли тело ребенка, находившееся на глубине пять метров. Как установили правоохранители, мальчик играл в автомобиле и повернул ключ замка зажигания, после чего машина, стоявшая на крутом берегу, съехала в воду и затонула.
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