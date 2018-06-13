В Татарстане пятилетний ребенок играл в автомобиле и утонул

В Татарстане в санаторном поселке Щурячье легковой автомобиль заехал в воду вместе с ребенком в салоне. В результате ЧП малыш погиб, сообщает inkazan.ru.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб, разбив стекло, извлекли тело ребенка, находившееся на глубине пять метров. Как установили правоохранители, мальчик играл в автомобиле и повернул ключ замка зажигания, после чего машина, стоявшая на крутом берегу, съехала в воду и затонула.