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Аномалия на Сахалине массово убивает рыбу

Фото: GLOBAL LOOK press/Mike Lane
Фауне крупнейшего российского острова нанесен огромный ущерб. Тихоокеанская сельдь в значительных масштабах гибнет в заливе Пильтун на севере Сахалина.
прочитано 859 раз

Помимо сельди, очевидцы обнаружили на берегу погибшую нерпу. Специалисты региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" обследовали более 30 километров побережья в Охинском районе острова. 

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Экологи подсчитали погибшую рыбу в 28 точках, каждая из которых шириной десять метров. Общий объем сельди еще предстоит оценить. Не исключено, что он достигнет 100 тонн, передает Пятый канал.

"На одной из точек осмотра в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров, что равно примерно 93 тоннам рыбы", – утверждают активисты. Они назвали масштабы трагедии огромными.

Было найдено около 4,6 тысячи единиц погибшей рыбы. Около пяти тысяч погибших рыб нашли южнее устья реки Сабо. Руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын назвал событие аномальным – оно может привести к уничтожению большей части популяции сельди в заливе Пильтун, сообщает РИА ФАН.

Пробы сельди передадут для исследований в Москву. Оплату анализов возьмет на себя международная некоммерческая организация "Гринпис России".

Автор: Людмила Фоканова13 июня 2018, 10:20

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