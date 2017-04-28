На Среднем Урале началась проверка по факту мора рыбы

Свердловские следователи начали проверку по факту обнаружения огромного количества мертвой рыбы в Верхнесысертском пруду. "Будет дана правовая оценка факту массовой гибели рыбы на предмет наличия статьи "Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных", – цитирует URA.RU старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Александра Шульгу.
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