Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

Москва, ставшая флагманом цифровизации строительной отрасли, успешно внедряет технологии искусственного интеллекта для ускорения проектирования и возведения объектов, масштабируя этот уникальный опыт на десятки регионов России.



Рекордные темпы строительства в столице — 16 миллионов квадратных метров недвижимости в прошлом году и план не менее 12 миллионов в текущем — стали возможны благодаря глубокой интеграции ИИ в градостроительные процессы. Умные алгоритмы сегодня сопровождают создание жилых кварталов, школ, больниц и сложнейших транспортных узлов. Как отметил в своем блоге Сергей Собянин, технологии позволяют не только сократить сроки работ, но и значительно повысить качество городской среды при оптимизации бюджетных затрат.

Центральным звеном этой трансформации стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. В рамках соглашения с Правительством России Москва взяла на себя миссию по гармонизации нормативной базы и внедрению единых цифровых стандартов по всей стране. На сегодняшний день центр уже заключил 29 соглашений с 21 регионом, превращая столицу в крупнейший ИИ-хаб для всей строительной индустрии России.

Линейка внедряемых сервисов охватывает все этапы жизненного цикла объекта. Сервис "Цифровой нормоконтроль", работающий уже в 16 субъектах РФ, вдвое ускорил проверку документации, повысив точность поиска ошибок на 80%. Инструмент "Квартирография" за считаные часы создает оптимальные планировки, повышая эффективность использования зданий почти на наполовину. Для контроля удаленных площадок в Дагестане, Липецкой и Еврейской автономной областях применяется "Мониторинг хода строительства", который с точностью до 90% оценивает готовность объекта по фото– и видеоданным, избавляя инспекторов от лишних выездов.

Следующим шагом станет внедрение автоматизированных систем выдачи разрешений на строительство, которые анализируют проекты по 180 параметрам всего за один день вместо недель бюрократической работы. Кроме того, Москва готовится передать регионам технологии цифрового мастер-планирования. Создание "цифровых двойников" территорий позволит властям на местах принимать стратегические решения на основе точных расчетов, обеспечивая города социальной инфраструктурой и рабочими местами без градостроительных перекосов. Таким образом, столичные ИИ-сервисы становятся фундаментом для гармоничного развития всей страны.