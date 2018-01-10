Волгу превратили в сточную канаву

Экологическая катастрофа грозит Волге. Самая длинная река в Европе стала местом сброса отравленных вод с металлургического комбината в Волгограде.

Общественность Волгограда возмущена. Жители города и раньше подозревали, что металлургический комбинат отравляет одну из главных рек России. Однако теперь они увидели это собственными глазами – на кадрах, снятых местным экологом.

Активист Илья Александров рассказал журналистам, что завод не оборудован положенными для такого рода предприятий очистными сооружениями. В то же время соответствующее оборудование закуплено – его можно разглядеть на видео, снятом с беспилотника. Однако об установке никто так и не позаботился.

На тех же кадрах видно, как загрязненная вода льется в реку с территории металлургического комбината. Журналистов РЕН ТВ на территорию предприятия не пустили, а по телефону руководство заявило, что никакого загрязнения Волги нет. Впрочем, и представителям СМИ, и жителям города хорошо известно, что завод и раньше штрафовали за вредные выбросы.

Волга – самая длинная река в Европе и одна из крупнейших в мире. В ее водах обитают около 70 видов рыб, 40 из которых являются промысловыми.

Жители волгоградских кварталов давно чувствуют на себе влияние вредного производства. На окнах домов постоянно оседает пыль ядовитого цвета, а сточные воды вместе с отходами выливают в Волгу прямо в городской черте. Ниже по течению расположен пляж.