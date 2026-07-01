Система ПВО ликвидировала три вражеских БПЛА, летевших к Москве – Собянин

Дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, совершивших попытку атаки на столицу.



Очередная попытка прорыва воздушного пространства столичного региона была пресечена в оперативном режиме. Системы мониторинга зафиксировали движение нескольких неопознанных объектов, направлявшихся в сторону Москвы. Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО, цели были своевременно идентифицированы как ударные беспилотники и ликвидированы на безопасном расстоянии от жилых кварталов мегаполиса.

Подробности инцидента сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. В своем официальном канале на платформе "Макс" он подтвердил успешную работу военных и уточнил текущую обстановку.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал глава города.

В настоящее время на территориях, где были зафиксированы падения фрагментов сбитых аппаратов, проводятся необходимые мероприятия. На месте работают кинологи, взрывотехники и представители правоохранительных органов. Основная задача специалистов — обследование обломков для обеспечения безопасности и исключения рисков детонации сохранившихся элементов конструкций. По предварительным данным, серьезных разрушений на земле и пострадавших в результате инцидента нет.

Городские службы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, обеспечивая бесперебойную работу инфраструктуры. Произошедшее не повлияло на работу транспортных узлов и систем жизнеобеспечения города. Взаимодействие между столичными властями и силовыми ведомствами позволяет поддерживать высокий уровень безопасности, своевременно реагируя на любые угрозы с воздуха и гарантируя защиту граждан.