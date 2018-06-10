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Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области

прочитано 410 раз

В Орловской области автобус с артистами хора, направлявшийся в детский лагерь, столкнулся с грузовым поездом. Жертвами ДТП стали пять человек. Пострадали 10 человек, в том жиле беременная женщина, она потеряла ребенка, передает Life.

По предварительной версии, водитель автобуса решил, что сможет проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Едва машина выехала на пути, ее протаранил состав.

10 июня 2018, 14:58

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