Пропавший истребитель нашли спустя 73 года

Региональная молодежная общественная организация "Поисковое объединение "АвиаПоиск" обнаружила в Приморском крае фрагменты советского истребителя Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота СССР ЛаГГ-3, передает РИА ФАН. Самолет потерпел крушение в 1945 году, возвращаясь на аэродром после тренировочного полета.
Тело пилота – лейтенанта Степана Голикова – удалось обнаружить и захоронить. А вот сам истребитель пропал без вести на 73 года.
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