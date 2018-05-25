Последний полет: выпускники запустили в небо мертвого голубя
Сообщается, что голубь скончался еще в руках выпускника, но он решил дать мертвой птице последний шанс. На опубликованных кадрах видно, как подброшенный в небо голубь камнем рухнул на землю. "Не взлетел", – лаконично прокомментировала видео одна из учениц, наблюдавшая за торжеством из окна. После этого подросток все же поднял птицу. В комментариях к видео пользователи Сети предположили, что державший голубя юноша был настолько взволнован, что "придушил птицу", передает телеканал "360".
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