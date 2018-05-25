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Двухлетний мальчик насмерть подавился горошком в детском саду

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В одном из детских садов Белгорода двухлетний мальчик насмерть подавился зеленым горошком, передает Life.ru. Согласно технологии приготовления, горошек должен был быть превращен в пюре, однако этого сделано не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В детском саду изъята документация. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.

25 мая 2018, 11:09

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