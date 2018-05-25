Двухлетний мальчик насмерть подавился горошком в детском саду

В одном из детских садов Белгорода двухлетний мальчик насмерть подавился зеленым горошком, передает Life.ru. Согласно технологии приготовления, горошек должен был быть превращен в пюре, однако этого сделано не было.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В детском саду изъята документация. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.
Без яркой звезды во лбу этой проводницы мир кажется грустнее
Удалось выяснить, где шпионская дочь приобрела наряд
Артистка заявила, что теперь ей проще рассказать правду
Актриса дала откровенное интервью