Жуткий пожар в Петербурге попал на видео

Ранним утром 25 мая на Нефтяной дороге во Фрунзенском районе на юге Санкт-Петербурга загорелся склад, передает Пятый канал. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
На место выехали десять единиц техники и 47 человек. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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