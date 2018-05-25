Пенсионеры с внуком погибли при пожаре под Томском

В ночь на 25 мая в садоводческом некоммерческом товариществе "Подшипник" в Томской области загорелись три дачных домика, баня и автомобиль, передает телеканал "360". Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.
Спасатели обнаружили в одном из домов тела двух взрослых и ребенка. По предварительным данным, погибли супруги-пенсионеры с внуком. Причина случившегося устанавливается, возбуждено уголовное дело.
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