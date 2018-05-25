В Петербурге появился оздоровительный курорт

Сохранять и улучшать здоровье – задача для жителей мегаполисов не из легких. Бешенный ритм жизни, большое количество автомобилей, промышленные объекты – все это и многое другое, что сопровождает жизнь горожанина, безусловно негативно сказывается на организме. С учетом дефицита времени, отправиться поправлять здоровье на, например, на море зачастую бывает проблематично. На фоне этого появились городские курорты, которые располагаются в зеленых, экологически чистых районах мегаполисов.



Новая здравница в городе на Неве распахнула свои двери для всех желающих буквально накануне. Проект реализован группой компаний "Пионер".Примечательно, что располагается она в районе Петербурга, который так и называется – Курортный. Здесь, на побережье Финского залива, все располагает к отдыху и пополнению жизненных сил.

Губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, выступая на открытии курорта "Первая Линия. Health CareResort", отметил, что власти Северной столицы будут поддерживать его. "Правительство города поддерживает и одобряет такие инициативы, и в последнее время в Санкт-Петербурге активно развивается медицинский туризм, – сказал он. – Думаю, что этот центр будет популярен".

Для того, чтобы стать центром медицинского туризма, у петербургского курорта есть все предпосылки: в состав комплекса входит инновационный оздоровительный центр, функционирует поликлиническое отделение, бальнеологический центр, построены апартаменты для временного и постоянного проживания.

В ближайших планах – проведение ряда обучающих семинаров и мероприятий. Так, известно, что в сентябре текущего года на территории здравницы состоится международный конгресс по антивозрастной медицине. В перспективе ожидается налаживание сотрудничества с питерским фармкластером для выпуска препаратов, разрабатываемых на базе "Первой Линии".

В ходе реализации проекта по созданию городского курорта было организовано свыше полутора сотен новых рабочих мест. К постоянному сотрудничеству привлечены 50 высококвалифицированных специалистов по передовым направлениям медицины.

Создание городского курорта стало возможным благодаря усилиям группы компаний "Пионер" при финансовой поддержке Корпорации МСП. Благодаря сотрудничеству, застройщик смог получить порядка 500 миллионов рублей заемных средств по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий же объем инвестиций в проект составляет 1,5 миллиарда.

Отметим, что по последним данным, в рамках национальной гарантийной системы субъектам малого и среднего предпринимательства Петербурга было предоставлено 1830 гарантий и поручительств на сумму 18,9 миллиарда рублей. Это позволило им привлечь более 39 миллиардов кредитных средств. Всего с 1 января 2016 года по 10 мая 2018-го объем договоров крупнейших заказчиков с городскими субъектами МСП Северной столицы составил 346 миллиардов рублей.

Кроме того, предприниматели города активно используют сервисы портала "Бизнес-навигатор МСП". На сегодняшний день на сайте зарегистрировано почти 27000 бизнесменов региона.