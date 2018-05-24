Нелюдимый сосед жестоко убил пятерых человек в Якутии

В селе Булгунняхтах Хангаласского улуса Якутии вооруженный охотничьим ружьем мужчина ворвался в дом соседей и застрелил пятерых человек, среди которых – ребенок, передает "Газета.ru". После этого мужчина покончил с собой.

Местные жители рассказывают, что нападавший купил догм в селе около десяти лет назад. Своим соседям он сразу показался нелюдимым. Некоторые подозревали, что мужчина и вовсе психически неуравновешен. "Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным", – рассказал один из них. "Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство", – добавил он.