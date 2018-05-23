Ужасные подробности убийства многодетной матери на Кубани

Кубанские изверги аккуратно сложили одежду жертвы, перед тем как убить ее. Детали преступления рассказала свидетельница.

Крики женщины, которую насиловала банда подростков, разбудили соседей. Как рассказала журналистам жительница кубанского поселка Псебай, шум поднял с постели ее мать. Женщина вышла на крыльцо, затем вернулась и разбудила мужа.

Мужчина попытался выяснить, в чем причина шума среди ночи, однако ему крикнули, что "упала жена". Тот не поверил и, вернувшись в дом, вызвал полицию.

Взору прибывшего на место преступления стража порядка предстала ужасная картина. Прямо на дороге он увидел аккуратно сложенную одежду и обувь, а рядом – смартфон. Затем полицейский разглядел лужу крови. Вызванный наряд обнаружил неподалеку труп женщины. Стражи порядка бросились в погоню, им удалось догнать одного из подозреваемых.

Позже стало известно, что арестованы двое молодых людей 16 и 20 лет. Как установило следствие, они вместе с женщиной выпивали в местном кафе. Парни предложили проводить ее домой, а по дороге ударили по голове, изнасиловали и задушили, передает РЕН ТВ.

Зверская расправа над матерью пятерых детей потрясла местных жителей. 21 мая начались массовые волнения: народ потребовал от властей расследовать преступление. Односельчане убитой убеждены, что виновные могут избежать наказания, так их семьи "имеют вес" на Кубани.

Глава поселка Псебай Краснодарского края после митинга сложил полномочия. Решение об отставке Павла Жаркова было принято на сессии местного Совета депутатов. Его обязанности возложены на Алексея Букина, являвшегося заместителем главы поселения.

