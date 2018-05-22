На Подмосковье обрушатся заморозки

На Московскую область надвигаются заморозки. По данным столичного метеобюро, существенное понижение температуры произойдет в пятницу, 25 мая, передает "360" со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на 25 мая похолодает до +1, в некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустятся ниже нуля. Самыми холодными считаются Истринский и Черустинский районы. "Не исключено, что там будут заморозки, если не в воздухе, то в травостое", – отметили синоптики.



