Безумные регионы: бандит со штанами на голове напал на банкомат в Омске

Задержание на Пасхальной службе в Нижнем Тагиле, инвалид на шикарном Porsche в Ростове-на-Дону и сова в уфимской маршрутке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Любимое развлечение – подледная рыбалка – едва не стала последней для четверых жителей Сокольского района Нижегородской области. Мужчины, проводившие выходные на Волге, оказались на льдине в 500 метрах от берега. Самостоятельно добраться до суши рыбаки не могли, им пришлось звонить спасателям по телефону 112. Работники центра МЧС по Нижегородской области сняли героев со льдины и на судне на воздушной подушке доставили на берег, сообщает NewsNN.ru

Задержание в храме. Сотрудникам полиции в Нижнем Тагиле пришлось скрутить подозрительного прихожанина прямо во время Пасхальной службы в храме Александра Невского. Все произошло, пока остальной народ совершал крестный ход вокруг здания. Внимание стражей порядка привлек странным поведением молодой человек. Когда полицейские подошли к нему, прихожанин попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован и выведен из храма. В УВД Нижнего Тагила сообщили, что гражданин 1996 года рождения находился в храме в состоянии опьянения, пишет Newizv.ru.

Сетевую общественность Ростова-на-Дону взбудоражил снимок роскошного автомобиля Porsche с наклейкой, обозначающей, что хозяин машины является инвалидом. "Неплохое пособие по инвалидности, видимо, получает. А если попросить удостверение показать?", – прокомментировала пост одна из ростовчанок. Другие горожане высказали мнение, что документ, скорее всего, есть – если уж на Porsche денег хватило. Однако им возразили, что бывают и инвалиды-бизнесмены – а, возможно, предприниматель возит на этом автомобиле своего родственника с ограниченными возможностями, передает Rostovgazeta.ru.

Под домашний арест отправлен начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по республике Татарстан. 39-летнего Романа Пахомова задержали 5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки. Пахомов расследовал уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он предложил одному из фигурантов освободить его от уголовной ответственности – всего за 7 миллионов рублей. Однако мужчина предпочел обратиться в органы госбезопасности, пишет Inkazan.ru.

Мытье туалета как плата за юридические услуги. Тюменский нотариус Надежда Абрамкина устроила скандал после того, как девушка из очереди воспользовалась санузлом. Абрамкина в категоричной форме требовала, чтобы клиенты вымыли унитаз, угрожая в противном случае отменить прием. Девушку юрист довела до слез. Ситуацию спасла одна из посетительниц, облив злосчастный унитаз водой, передает NashGorod.ru.

Оригинальный способ маскировки придумал житель Омска. Он натянул на голову штаны – после чего вооружился топором и пошел взламывать банкомат. В полицию о повреждении банкомата, в котором было 2 миллиона рублей, сообщил сотрудник службы безопасности банка. На записях камер наблюдения стражи порядка увидели, как некто со штанами на голове пытается вскрыть банкомат топором. Дело до конца взломщик не довел – его спугнул прохожий. А штаны не помогли: полицейские узнали на видео 26-летнего ранее судимого омича, сообщает "Город55".

Звонок "бывшей" стал трагической ошибкой 30-летнего жителя Ижевска. Мужчина выпивал в одном из заведений города, в процессе решил позвонить девушке, с которой расстался. Трубку взял новый сожитель пассии и предложил встретиться. Но приехал не один, а с приятелями, которые ижеского Ромео избили и отобрали у него телефон стоимостью 60 тысяч рублей. 35-летнего безработного злоумышленника, который был ранее судим за разбой, удалось задержать, пишет Udm-info.ru.

Житель Нижнего Тагила не вернулся с рыбалки на городском пруду. Жена рыбака сообщила полиции о пропаже мужа. Поиск начали 8 апреля неподалеку от Демидовской дачи. Предполагают, что мужчина провалился под лед: на пруду нашли место с проталиной, водолазы ведут поиск на этом участке. В МЧС неоднократно предупреждали, что в апреле ходить по замерзшим водоемам слишком опасно, передает Tagilcity.ru

Развлечение в пасхальную ночь нашел себе житель Урюпинска Волгоградской области. В воскресенье загорелись стоящие рядом машины на улице Попова. Пожарных очевидцы вызвали в 3:53. Прибывшие на место спасатели потушили лишь то, что осталось от транспортных средств – обе "Лады" выгорели полностью. При осмотре места происшествия эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Задержанный безработный 42-летний мужчина в содеянном сознался. По его словам, машины он поджигал безо всякой причины, сообщает Novostivolgograda.ru.

Потасовка покупателя с охранником магазина в Уфе переросла в массовую драку. В ночь на 8 апреля на улице Революционной нетрезвый посетитель сцепился с сотрудником магазина, который сделал ему замечание. В завязавшемся сражении пострадали сразу несколько человек. Драка попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения, пишет Mkset.ru.

Письмо из Хогвартса доставили пассажирам маршрутки в Уфе. Филин сидел на руке женщины и флегматично взирал на окружающих. Фото забавной птицы появилось в местных соцсетях. В комментариях подписчики уфимских пабликов сразу же стали шутить про Гарри Поттера и письмо из Хогвартса – а также про то, что многие пассажиры утром выглядят как сова, передает ToDay News Ufa.