В Самаре рядом с ТЦ полыхает жуткий пожар

В Самаре загорелось здание бывшего боулинг-центра, передает Telegram-канал Varlamov News. Сообщается, что оно расположено рядом с торговым центром "Звезда", причем обе постройки образуют единый комплекс. По словам очевидцев, огонь охватил все строение. Дым виден далеко за пределами места ЧП, передает сайт "Комсомольская правда".
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