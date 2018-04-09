Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить

Мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа во время пожара в "Зимней вишне", начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести 11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительного лечения.

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